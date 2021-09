Stand: 12.09.2021 09:24 Uhr Vier Verletzte bei Messerstecherei in Hannover-Linden

Bei einer Auseinandersetzung sind am Sonntagmorgen im hannoverschen Stadtteil Linden-Mitte vier Menschen durch Messerstiche verletzt worden - drei von ihnen schwer. Anwohner hatten gegen 4 Uhr die Polizei informiert, weil auf dem Platz Am Küchengarten etwa 15 Männer in Streit geraten waren. Nach Angaben der Ermittler eskalierte die Situation und einer oder mehrere Beteiligte gingen mit Stichwaffen auf ihre Kontrahenten los. Bei der Attacke wurden ein 17-, ein 20- und ein 23-Jähriger schwer verletzt. Ein 28-Jähriger erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei fahndet nach den Tätern und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder Umständen der Auseinandersetzung geben können, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.09.2021 | 07:00 Uhr