Versuchter Mord: Prozess am Landgericht Hildesheim startet

Ein 25-jähriger Mann muss sich ab heute wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Ihm wird vorgeworfen, im vergangenen November seinen Mitbewohner im Streit erst mit der Faust geschlagen und dann mehrfach mit einem Küchenmesser auf ihn eingestochen zu haben. Dabei erlitt das Opfer schwere Verletzungen. Beide hatten zusammen in einem Zimmer einer Unterkunft in Eschershausen gelebt. Der Angeklagte sitzt seit dem Vorfall in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.04.2022 | 06:30 Uhr