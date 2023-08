Stand: 15.08.2023 11:24 Uhr Verregnete Sommerferien bescheren Museen mehr Gäste

Die Museen in Hannover und im Weserbergland haben offenbar vom verregneten Wetter in den Sommerferien profitiert. Das Landesmuseum Hannover berichtet von 25 Prozent mehr Besucherinnen und Besuchern als im vergangenen Sommer. Das Sprengel Museum wird zwar gerade umgebaut. Dennoch verzeichnet das Haus am Maschsee in Hannover nach eigenen Angaben 15 Prozent mehr Gäste als im Vorjahr. Von einem ähnlichen Trend berichtet das Museum Hameln. Dort betrug der Zuwachs im Vergleich zum Sommer im vergangenen Jahr rund 20 Prozent. Anfragen seien unter anderem von Jugendgruppen gekommen, die ursprünglich draußen unterwegs sein wollten, heißt es von den Museumsverantwortlichen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.08.2023 | 08:30 Uhr