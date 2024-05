Stand: 22.05.2024 09:53 Uhr Überfall auf Kiosk: Täter flüchten zu zweit auf einem Fahrrad

In Hannover haben zwei unbekannte Männer am Montagabend versucht, einen Kiosk auszurauben. Anschließend flüchteten sie gemeinsam auf einem Herrenfahrrad. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei betrat einer der Täter gegen 18.35 Uhr einen Kiosk in der Straße Am Sauerwinkel. Er bedrohte einen Angestellten mit einer Waffe und forderte Bargeld. Als der Angestellte ihm kein Geld gab, flüchtete der Täter gemeinsam mit dem Komplizen, der mit dem Fahrrad vor dem Geschäft gewartet hatte, so die Polizei. Laut Polizei sind die Gesuchten etwa 18 bis 20 Jahre alt und zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß. Einer trug ein dunkles Sweatshirt, ein grün-gelbes T-Shirt, eine dunkle Hose und eine schwarze Baseballkappe. Der zweite Täter trug dunkle Kleidung. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0511) 1 09 55 55.

