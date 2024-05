Stand: 23.05.2024 11:25 Uhr Bückeburg: Oliver Schuegraf wird als Landesbischof eingeführt

Oliver Schuegraf wird am Samstag in sein Amt als neuer Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schaumburg-Lippe eingeführt. Die Feier soll um 14 Uhr in der Bückeburger Stadtkirche stattfinden. Nach Angaben der Landeskirche wird Ralf Meister als Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands den Festgottesdienst leiten. Als Gäste haben sich unter anderem der Dekan von Coventry (Großbritannien), John Witcombe, und Erzbischof Musa Panti Filibus aus Nigeria angekündigt. Oliver Schuegraf wurde im vergangenen November einstimmig zum neuen Landesbischof gewählt. Der 55-Jährige ist damit Nachfolger von Karl-Hinrich Manzke, der 15 Jahre an der Spitze der Landeskirche Schaumburg-Lippe stand. Mit 50.000 Mitgliedern und 22 Kirchengemeinden ist sie eine der kleinsten Landeskirchen in Deutschland.

