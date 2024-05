Rehabilitierung nach Hundekot-Attacke: Goecke wird Ballettchef in Basel Stand: 22.05.2024 15:30 Uhr Marco Goecke wird ab Sommer 2025 neuer Künstlerischer Leiter und Haus-Choreograph des Balletts am Theater Basel. Goecke musste das Staatstheater Hannover als Ballettdirektor verlassen, nachdem er eine Kritikerin im Foyer des Hauses mit Hundekot beschmierte.

Hannovers ehemaliger Ballettdirektor Marco Goecke wird 2025 in Basel einen neuen Posten als Ballettdirektor antreten. Er folgt auf Adolphe Binder, die das Ballett 2023 für zwei Jahre übernommen hatte und das Haus im Sommer 2025 planmäßig verlässt. Goecke habe für seine Verfehlungen bezahlt auch wenn sich diese weder ungeschehen noch unter den Teppich kehren lassen kann. Er hofft, dass wieder dessen Kunst in den Mittelpunkt rücke: "Es war ein längerer Prozess und ein mehrstufiges Berufungsverfahren, aber ich kenne Marco Goecke seit 2003 und halte ihn für einen der wenigen Choreografen, die eine unverwechselbare Ästhetik haben und den Tanz nach vorne bringen."

Goecke bezeichnet Hundekot-Attacke als Fehler seines Lebens

Gocke bezeichnete die Hundekot-Attacke gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" als Fehler seines Lebens. Er habe sich bei der Kritikerin entschuldigt und erklärt den Übergriff im Zusammenhang mit einem massiven Burn-out. "Ich saß in einem Tunnel, war überarbeitet und persönlich belastet. Trotzdem hätte das nicht passieren dürfen."

In Basel hat er sich deshalb mehr Unterstützung an die Seite geholt. Kulturmanagerin Nadja Kadel und der Ex-Tänzer Ludovico Pace sollen alles Organisatorische schultern. Goecke will sich auf die künstlerische Leitung der Kompanie konzentrieren.

