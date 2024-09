Stand: 12.09.2024 10:26 Uhr Vermisster 14-Jähriger aus Hannover-Vahrenwald ist wieder da

Ein öffentlich gesuchter 14-Jähriger aus Hannover-Vahrenwald ist nach Angaben der Polizei wohlbehalten zurück. Eine Frau hatte den Jugendlichen an einer Bushaltestelle in Ricklingen wiedererkannt, so die Beamten. Er wurde zu seiner Familie zurückgebracht. Der Junge war seit Dienstagnachmittag vermisst worden, weshalb die Polizei mit Fotos nach ihm suchte.

