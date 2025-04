Stand: 01.04.2025 17:33 Uhr Selbstgemaltes Parkverbot: Polizei ermittelt gegen Anwohner

In Springe (Region Hannover) hat die Polizei ein Strafverfahren gegen einen Mann eingeleitet. Der 52-Jährige habe in Eigenregie mit weißer Farbe eine Parkverbotsfläche vor seinem Haus auf den Randstreifen der Straße gemalt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Ganze sei sehr dilettantisch gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Solche Sperrflächen dürfen dem Sprecher zufolge nur von Genehmigungsbehörden ausgewiesen werden. Gegen den Anwohner läuft den Angaben zufolge nun ein Strafverfahren wegen Amtsanmaßung. Auch werde geprüft, ob die Straße einfach gereinigt werden kann. Sollte das nicht möglich sein, drohe ihm ein weiteres Verfahren wegen Sachbeschädigung, so der Polizeisprecher.

