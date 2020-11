Vermisst: Polizei und Familie suchen Adam B. aus Rinteln Stand: 09.11.2020 15:53 Uhr Seit dem 9. September ist ein junger Mann aus einem Heim in Rinteln (Landkreis Schaumburg) verschwunden. Trotz intensiver Suche der Polizei fehlt von dem inzwischen 18-Jährigen jede Spur.

von Wilhelm Purk

Pflegeeltern und Familienangehörige haben ihre Suche ausgedehnt. Sie haben rund 20.000 Flyer verteilt und kleben Plakate, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Zudem gibt es auf Facebook die Seite "Adam komm nach Hause". Die Polizei fordert die Öffentlichkeit nun mit Fotos zur Mithilfe auf. Adam B. ist den Angaben zufolge 1,77 Meter groß, hat lange blonde Haare und trägt eine Brille.

Ist Adam B. abgetaucht?

Neuneinhalb Jahre habe Adam bei ihnen gelebt, sagte Heimleiter Uwe Schulze NDR 1 Niedersachsen. Er habe seine Bankkarte und seinen Personalausweis zu Hause gelassen und nur sein Handy mitgenommen. Er glaube, dass der Junge irgendwo abgetaucht sei, so Schulze. Ebenso könne Adam jedoch auch einen Unfall gehabt haben: "Wir können das nicht mehr einschätzen."

Gesuchter ist inzwischen volljährig

Das Problem sei, dass Adam B. seit seinem Verschwinden volljährig geworden ist, sagte Hauptkommissarin Silke Schneeweiß von der Polizei in Rinteln. Daher könne er nicht in Obhut genommen werden, sollte er auftauchen, "Wenn wir ihn finden, würden wir ihn erst einmal fragen, ob er wieder nach Hause will."

