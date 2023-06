Stand: 29.06.2023 18:55 Uhr Ver.di sagt Warnstreik am Flughafen Hannover ab

Ein von der Gewerkschaft ver.di angekündigter Warnstreik des Bodenpersonals am Flughafen Hannover ist endgültig abgewendet. "Reisende können sich auf einen reibungslosen Abflug in den Urlaub freuen“, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft am Donnerstag. Mit dem Arbeitgeber habe man sich auf einen Tarifvertrag geeinigt. Danach bekommen die Beschäftigten ab März 2024 bis zu 18,8 Prozent mehr Gehalt pro Monat. Außerdem werden die Erschwernis-Zulagen und die Zuschläge für Nachtschichten angehoben.

