Uni-Präsident prangert Sanierungsstau an

Der Präsident der Universität Hannover, Volker Epping, beklagt einen massiven Sanierungsstau an den niedersächsischen Hochschulen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Epping leiden unter dem Sanierungsstau inzwischen auch Forschung und Lehre. Bröcklige Fassaden, eine baufällige Mensa und Labore, die aus Sicherheitsgründen geschlossen werden müssen: Allein die Leibniz Uni Hannover braucht nach eigenen Angaben jedes Jahr rund 25 Millionen Euro, um alte Gebäude instand zu setzen. Der Hochschule fehlen laut Epping rund 420 Millionen Euro, um alle Gebäude zu sanieren.

"Lage gefährdet Qualität der Wissenschaft"

Das Land Niedersachsen gibt pro Jahr aber nur gut vier Millionen Euro dazu. Die Lage gefährde die Qualität der Wissenschaft, kritisiert Hannovers Uni-Präsident. "Das größte Problem ist, dass wir unseren Wissenschaftlern und den Studierenden nicht die notwendigen Einrichtungen zur Verfügung stellen", so Epping. Zudem könne man gutes Personal nicht gewinnen, weil man ihnen die entsprechende Ausstattung und Labore nicht zeitnah zur Verfügung stellen könne. Einige Gebäude ließen aufgrund des baulichen Zustands nur noch einen Abriss zu.

Sanierungen für rund zwei Milliarden nötig

In letzter Konsequenz könne man Personal nicht beschäftigen, weil man mit den Personalmitteln auch Baumaßnahmen finanzieren müsse. Und Hannover ist in Niedersachsen kein Einzelfall: Die Landeshochschulkonferenz geht davon aus, dass es insgesamt mehr als zwei Milliarden Euro kosten würde, an allen 21 Hochschulen in Niedersachsen alte Bau-Löcher zu stopfen.

