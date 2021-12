Stand: 06.12.2021 08:15 Uhr Unfall an Tankstelle in Celle: Auto fährt gegen Preisanzeige

In Celle ist ein 36-Jähriger mit seinem Auto gegen die Preisanzeige einer Tankstelle geprallt. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte das Fahrzeug am Sonntagabend an einer Kreuzung zunächst mit einer Warnbake, die wegen einer Straßensperrung aufgestellt worden war. Daraufhin habe der 36-Jährige die Kontrolle über den Wagen verloren, sei von der Straße abgekommen und in die Preisanzeige der Tankstelle gefahren, hieß es. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Laut Polizei stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Den Schaden schätzen die Beamten auf 10.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.12.2021 | 08:30 Uhr