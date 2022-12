Stand: 02.12.2022 12:07 Uhr Unbekannte sprengen Geldautomaten in Rodenberg

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag einen Geldautomaten in Rodenberg (Landkreis Schaumburg) gesprengt. Bei der Explosion in einer Bankfiliale mitten in der Stadt sei niemand verletzt worden, so die Polizei. Die Suche nach den Tätern blieb bislang ohne Erfolg. Wie hoch der Schaden am Gebäude ist und ob Bargeld entwendet wurde, ist den Angaben zufolge noch unklar. Ein Statiker überprüfte das Haus, ein Anwohner konnte danach wieder in seine Wohnung zurückkehren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.12.2022 | 15:00 Uhr