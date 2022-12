Stand: 01.12.2022 11:22 Uhr Hameln: Geldautomat auf Supermarkt-Parkplatz gesprengt

In Hameln haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag auf einem Supermarkt-Parkplatz einen Geldautomaten gesprengt. Dabei entstand ein hoher Schaden, der bislang aber noch nicht beziffert werden könne, teilte die Polizei mit. Außerdem wurden drei in der Nähe des Geldautomaten abgestellte Fahrzeuge leicht beschädigt worden. Bargeld konnte nach ersten Ermittlungen nicht entwendet werden. Nach Angaben der Beamten sollen im Anschluss an die Sprengung drei Personen mit einem schnellen, schwarzen Fahrzeug in Richtung Schaumburg geflohen sein. Eine erste Fahndung verlief ohne Erfolg.

Weitere Informationen Geldautomaten-Sprengungen: Ermittlungen laufen jetzt zentral Eine Zentralstelle bei der Staatsanwaltschaft Osnabrück ist ab sofort für alle Fälle in Niedersachsen zuständig. (01.12.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 01.12.2022 | 13:30 Uhr