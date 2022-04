Um Energie zu sparen: Bückeburg lässt Freibad länger zu Stand: 13.04.2022 14:28 Uhr Das Freibad in Bückeburg (Landkreis Schaumburg) verschiebt seinen Saisonstart wegen der hohen Gaspreise um zwei Wochen. Die Eröffnung ist nun erst für Mitte Mai geplant.

Bürgermeister Axel Wohlgemuth (CDU) sagte gegenüber dem NDR in Niedersachsen, dass es Anfang Mai nachts noch sehr kalt werden könne. Das Freibadwasser müsse dann aufgeheizt werden. Mitte Mai sehe die Sache anders aus. Da könne man bei sommerlichem Wetter mit wärmeren Temperaturen rechnen, so Wohlgemuth.

VIDEO: Landtag diskutiert über Solarzellen auf landeseigenen Dächern (2 Min)

Göttingen spart Ostersonntag 10.000 Kilowattstunden ein

Was die Einsparungen ausmachen können, zeigt das Beispiel Göttingen. Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (SPD) hat den Ostersonntag zum Energiespar-Sonntag ausgerufen. Eine Maßnahme unter vielen: Die Badelandschaft Eiswiese will die Wassertemperatur um ein Grad reduzieren. Dadurch würden 10.000 Kilowattstunden eingespart, so Broistedt.

