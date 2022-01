Stand: 17.01.2022 15:37 Uhr Uetze: 22-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall im Windrad

Ein 22 Jahre alter Mann ist bei Arbeiten in einem Windrad in Uetze in der Region Hannover tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei stürzte der Mann innerhalb des Windrades 30 bis 60 Meter in die Tiefe. Kollegen leisteten Erste Hilfe, doch Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Polizei und Gewerbeaufsichtsamt ermitteln, ob Vorschriften zum Absichern der Arbeiten eingehalten wurden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.01.2022 | 15:00 Uhr