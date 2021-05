Stand: 24.05.2021 10:12 Uhr Trotz Corona: Kommunal- und Bundestagswahl auch an der Urne

Die im September anstehenden Kommunal- und Bundestagswahlen in Niedersachsen können trotz der Corona-Pandemie wohl auch in Präsenzform stattfinden. Derzeit sei nicht ersichtlich, dass eine Wahl in Wahlräumen nicht durchführbar sei, erklärte das Büro der Landeswahlleiterin Ulrike Sachs in Hannover. Wahlen in anderen Bundesländern hätten im Frühjahr gezeigt, dass der Gang in die Wahlkabine möglich sei. Auch in Niedersachsen habe es in Pandemie-Zeiten Direktwahlen als Urnenwahl gegeben. Denkbar sei allerdings, dass es einen Boom bei der Briefwahl geben wird. Dies hänge aber auch vom weiteren Verlauf der Pandemie und dem Fortschritt bei den Impfungen ab.

Weitere Informationen Kommunalwahl in Niedersachsen: Termin am 12. September 2021 An diesem Tag werden unter anderem Gemeinderäte, Kreistage sowie zahlreiche Bürgermeister und Landräte gewählt. (20.10.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.05.2021 | 09:00 Uhr