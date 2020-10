Toter in Hannover-Bemerode: Ehefrau unter Verdacht Stand: 22.10.2020 15:27 Uhr Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Hannover-Bemerode ist dessen Ehefrau am Donnerstag vorläufig festgenommen worden. Sie steht im Verdacht, den 48-Jährigen erstochen zu haben.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte NDR 1 Niedersachsen, es werde ein Antrag auf Haftbefehl geprüft. Ermittler hätten die 47 Jahre alte Frau am Vortag am Tatort angetroffen, hieß es. Erste rechtsmedizinische Untersuchungen des Leichnams in der Medizinischen Hochschule Hannover ergaben am Abend, dass der Mann durch einen Stich in den Oberkörper starb.

Nachbarn erzählen von Streitereien

Wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) berichtet, habe es nach Angaben von Nachbarn häufiger Streit zwischen den Ehepartnern gegeben. Nicht näher benannte Angehörige hatten am Mittwoch gegen 10.40 Uhr Feuerwehr und Polizei alarmiert. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 48 Jahre alten Mannes feststellen. Die Polizei ging früh von einem Tötungsdelikt aus. Nachbarn sagten dem NDR, dass die Familie drei Kinder habe - das jüngste soll zwölf sein, das älteste erwachsen. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 1 09 55 55 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.10.2020 | 13:30 Uhr