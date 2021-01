Stand: 22.01.2021 19:15 Uhr Toter in Blomberg: Durchsuchungen in Hameln und bei Hannover

Im Fall eines bereits im Dezember bei Blomberg (NRW) aufgefundenen Toten führt offenbar eine Spur nach Niedersachsen. Es gebe entsprechende "Bezüge", teilte die Polizei Bielefeld am Freitag mit. Welche Art diese sind, blieb offen. In Hameln und in der Nähe von Hannover seien am Dienstag mehrere Objekte durchsucht worden, nachdem die Identität des Mannes ermittelt werden konnte. Der Mann mit Wohnsitz im Ausland war am 13. Dezember in einem Wald gefunden worden. Laut Obduktion war der 42-Jährige Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Bislang gebe es keinen dringenden Tatverdacht gegen eine bestimmte Person, so die Ermittler.

