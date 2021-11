Stand: 03.11.2021 11:41 Uhr Toiletten defekt: Schüler müssen zu Hause bleiben

Hunderte Schülerinnen und Schüler eines Gymnasiums in Hannover müssen derzeit zu Hause lernen - nicht etwa wegen Corona, sondern wegen defekter Toiletten in ihrer Schule. Wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet, war es in den Herbstferien bei Sanierungsarbeiten zu Problemen gekommen. Nun kann in den betroffenen Sanitärbereichen das Wasser nicht richtig abfließen. Lediglich sechs Toiletten funktionieren. Deshalb können dem Bericht zufolge derzeit nur die Fünft- und Sechstklässler zur Schule kommen. Am Donnerstag sollen dann mobile WC-Anlagen auf dem Schulhof aufgestellt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.11.2021 | 13:30 Uhr