Stand: 07.11.2023 19:53 Uhr Tötungsdelikt in Hannover? Frau stirbt an Stichverletzungen

Eine Frau ist am Dienstagabend in Hannover-Vahrenwald getötet worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, starb sie offenbar infolge von Stichverletzungen. Ein Mann soll zudem schwer verletzt worden sein, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Angaben zufolge läuft derzeit noch ein größerer Polizeieinsatz. Dem mutmaßlichen Tötungsdelikt sei nach dem bisherigen Ermittlungsstand eine Auseinandersetzung im Bereich eines Wohnhauses vorausgegangen, sagte der Sprecher. Die Hintergründe seien jedoch noch völlig unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.11.2023 | 20:00 Uhr