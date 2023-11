Ex-Freundin in Hannover getötet? Haftbefehl gegen 21-Jährigen Stand: 10.11.2023 09:42 Uhr Nach einer tödlichen Messerattacke auf eine 21-Jährige in Hannover ist Haftbefehl gegen ihren gleichaltrigen Ex-Freund erlassen worden. Die Frau war am Dienstag im Stadtteil Vahrenwald auf der Straße gestorben.

Der 21-jährige Verdächtige liegt nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hannover zurzeit noch in einem Krankenhaus, wo er von Beamten bewacht wird. Sobald er entlassen werden kann, werde er in Untersuchungshaft genommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Totschlags. Ob ein Trennungsstreit der Auslöser für die tödliche Messerattacke am Dienstagabend war, sei noch unklar.

21-Jährige brach auf der Straße in Vahrenwald zusammen

Laut Polizei hatte der Mann am Dienstagabend in einer Wohnung in Hannover-Vahrenwald mehrfach mit einem Messer auf die Frau eingestochen. Die 21-Jährige sei noch auf die Straße geflüchtet, wo sie dann zusammenbrach. Mehrere Passanten leisteten Erste Hilfe, bis der Notarzt eintraf. Die Frau starb jedoch an ihren Verletzungen. In der Wohnung fand die Polizei den 21-Jährigen, der durch Messerstiche schwer verletzt war. Laut Staatsanwaltschaft ist noch unklar, ob er im Kampf mit seiner Ex-Freundin verletzt wurde oder ob er sich seine Wunden selbst zugefügt hat.

Polizisten finden mutmaßliche Tatwaffe

Der 21-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und laut Polizei noch in der Nacht notoperiert. Sein Zustand sei stabil, hieß es am Donnerstag. Einsatzkräfte fanden die mutmaßliche Tatwaffe und stellten sie sicher.

