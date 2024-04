Tödliche Schüsse in Nienburg: Zweifel an Angaben der Polizei? Stand: 04.04.2024 18:52 Uhr Nach den tödlichen Schüssen an Ostern in Nienburg gibt es widersprüchliche Angaben zum Verlauf des Einsatzes. Einem Medienbericht zufolge hatte der Getötete seine Freundin - entgegen den Polizeiangaben - nicht bedroht.

Die Tageszeitung "taz" hat nach eigenen Angaben mit der Freundin und einem Freund des 46-Jährigen gesprochen, der am Samstag bei einem Einsatz durch acht Schüsse getötet wurde. Insgesamt 14 Polizeibeamten waren bei dem Einsatz vor Ort, hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt. In dem "taz"-Bericht heißt es, dass der Bekannte und die Freundin Augenzeugen des tödlichen Einsatzes gewesen seien. Demnach befand sich der Getötete vor dem Einsatz in einem psychischen Ausnahmezustand. Wie seine Partnerin der "taz" berichtete, wählte sie den Notruf, um ihrem Freund zu helfen. Anders als von der Polizei angegeben habe der 46-Jährige sie nicht mit einem Messer bedroht, so die Frau. Das sagte laut "taz" auch der Freund des Getöteten.

Videos 4 Min Toter in Nienburg: Handyvideo zeigt Teile des Einsatzes Acht Schüsse wurden auf den 46-Jährigen abgegeben. Dazu der Kriminologe Rafael Behr aus Hamburg. (03.04.2024) 4 Min

taz-Bericht: Freundin wollte 46-Jährigen zur Aufgabe bewegen

Weiter schildert die Frau gegenüber der "taz", die alarmierten Sanitäter hätten die Polizei hinzugezogen. Als diese eintrafen, habe der Mann ein Messer gezückt. Nach eigenen Angaben bot die Frau ihre Hilfe an und erklärte, sie könne ihn zur Aufgabe bewegen, berichtet die "taz" weiter. Dem Bericht zufolge soll die Polizei das jedoch nicht zugelassen haben. Stattdessen sollen die Beamten einen Polizeihund eingesetzt und auf den Mann geschossen haben. Die "taz" zitiert zudem eine Nachbarin, die angibt, die nackte Leiche des Getöteten habe während der Spurensicherung stundenlang auf einer Terrasse gelegen.

Flüchtlingsrat fordert Aufklärung im Fall Nienburg

Der Flüchtlingsrat Niedersachsen fordert nun eine "umfassende und lückenlose" Aufklärung. Es sei "unbegreiflich", warum der Polizeieinsatz eskaliert sei und der 46-Jährige aus Gambia (Westafrika) sterben musste, heißt es in einer Stellungnahme vom Donnerstag. Unter anderem müsse geklärt werden, inwiefern der psychische Ausnahmezustand des Mannes bei dem Einsatz berücksichtigt wurde und warum seiner Freundin verwehrt worden sei, den Mann zur Kooperation zu bewegen. Die Ermittler hatten am Dienstag mitgeteilt: "Hintergrund für den Einsatz war, dass der 46-Jährige seine 40-jährige Freundin mit einem Messer bedroht hatte." Auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur hieß es am Mittwoch zudem: "Hinsichtlich der psychischen Probleme liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor."

Videos 3 Min Schüsse in Nienburg: Verfahren gegen 14 Polizeibeamte Ein Mann soll mit einem Messer auf seine Lebensgefährtin losgegangen sein. Nun kam raus: Auch in Hamburg soll er schon aufgefallen sein. (03.04.2024) 3 Min

Mann soll als gewaltbereit bekannt gewesen sein

Bereits vor dem tödlichen Einsatz gab es einige Tage zuvor einen Zwischenfall in Hamburg. Die Bundespolizei in Hamburg-Harburg soll den 46-Jährigen wegen Fahrens ohne Fahrschein, Bedrohung, tätlichen Angriffs und Widerstands in Gewahrsam genommen haben. Die Staatsanwaltschaft Hamburg bestätigte dem NDR Hamburg, zwei Tage vor den tödlichen Schüssen in Nienburg habe der Mann Bundespolizisten in Hamburg bedroht und angegriffen. Drei Beamte wurden dabei den Angaben zufolge mit einem Messer verletzt. Einen Haftbefehl lehnte das zuständige Amtsgericht ab. Von dem Vorfall in Hamburg sollen die eingesetzten Polizisten in Nienburg gewusst haben. Der Mann soll den Beamten daher als gewaltbereit oder gewalttätig bekannt gewesen sein, teilte die Polizei Verden mit.

Polizei wertet Videoaufnahmen aus

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft trafen den Mann acht Kugeln - zwei davon die Leber und das Herz, sagte Koray Freudenberg, Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Verden, am Dienstag. Eine Polizistin wurde bei dem Einsatz schwer verletzt. Wer die Schüsse abgegeben hat, ist den Angaben zufolge unklar. Die Staatsanwaltschaft Verden ermittelt gegen 14 beteiligte Polizeikräfte wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Dabei handelt es sich laut Freudenberg um einen üblichen Vorgang, "um gerade auch den beteiligten Polizeibeamten die Beschuldigtenrechte zu gewähren". Die Polizei wertet nach Angaben der Staatsanwaltschaft aktuell Videoaufnahmen der Bodycams aus, die Polizisten bei dem Einsatz trugen.

