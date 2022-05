Tödliche Schüsse in Hannover: Heute soll Urteil fallen Stand: 25.05.2022 00:00 Uhr Im Prozess um die tödlichen Schüsse an einer Kreuzung in Hannover wird heute am Landgericht das Plädoyer der Verteidigung und das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft fordert sieben Jahre Haft.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im Juni vergangenen Jahres einen 30-Jährigen in dessen Auto erschossen zu haben. Ein Psychiater hatte im Laufe des Prozesses den Angeklagten als voll schuldfähig eingestuft.

VIDEO: Prozess um tödliche Schüsse an Straßenkreuzung in Hannover (30.11.2021) (2 Min)

Schüsse aus dem Auto heraus

Das 30-jährige Opfer war mit einem Bekannten im Auto unterwegs. An einer Kreuzung in der Innenstadt von Hannover trafen die beiden auf den Angeklagten, der in einem anderen Wagen saß. Während das spätere Opfer im Auto blieb, stieg der Beifahrer aus. Nach Angaben der Ermittelnden ging er mit einer Holzlatte zum Auto des mutmaßlichen späteren Schützen und schlug auf das Fahrzeug ein. Wenig später soll der 33-Jährige aus seinem Auto heraus Schüsse aus einer Pistole abgegeben haben. Der 30-Jährige wurde tödlich getroffen.

