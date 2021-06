Stand: 21.06.2021 13:14 Uhr Tödliche Schüsse: Verdächtiger aus Diepenau schweigt

Nach den tödlichen Schüssen in Espelkamp in Ostwestfalen schweigt der 52-jährige Tatverdächtige aus Niedersachsen. Laut einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft von Montag soll der Mann am vergangenen Donnerstag seine von ihm getrennt lebende Ehefrau und seinen Schwager getötet haben. Er sitzt seit Freitag wegen zweifachen Totschlags in Untersuchungshaft. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter knapp sechs Stunden nach der Tat in Diepenau (Landkreis Nienburg), das rund 13 Kilometer von Espelkamp entfernt liegt, fest. Nach Angaben der Ermittler war er zuvor polizeilich nicht aufgefallen. Das Motiv liege im "familiären Bereich".

