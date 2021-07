Stand: 22.07.2021 12:15 Uhr Tierschützer kündigen Protestaktion in Hannover an

Tierschützer haben in Hannover Proteste gegen Massentierhaltung angekündigt. Am Sonnabend werde in der Landeshauptstadt vor dem Hauptbahnhof auf das Leid von Tieren aufmerksam gemacht, heißt es von den Aktivisten der Albert-Schweitzer-Stiftung. Auf dem Ernst-August-Platz sollen demnach großformatige Bilder von leidenden Tieren gezeigt werden. Es werde ein stiller Protest sein, so die Tierschützer. Wegen der Corona-Pandemie hatten sie zuletzt auf ähnliche Aktionen verzichtet.

