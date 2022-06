Stand: 28.06.2022 15:31 Uhr Tierquäler verletzt ein Pferd im Landkreis Celle

Ein Tierquäler hat im Landkreis Celle ein Pferd mit einem scharfkantigen Gegenstand im Genitalbereich verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich die Tat auf einer Weide in Misselhorn. Es könne aber nicht ganz ausgeschlossen werden, dass der Unbekannte das Tier im nah gelegenen Stall attackierte, hieß es. Dort wurde die Verletzung am Montagmittag von der Pferdebesitzerin entdeckt. Die Beamten ermitteln wegen Tierquälerei und suchen jetzt Zeugen.

