Stand: 10.11.2020 15:15 Uhr Technischer Defekt löst Feuer in Restaurant am Leineufer aus

Nach dem Feuer in einem Restaurant in der Altstadt von Hannover geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Brandermittler hatten den Unglücksort am Leineufer am Dienstag untersucht. Sie gehen davon aus, dass der Brand am Montagabend im Technikraum ausgebrochen ist. Das Restaurant wurde laut Polizei vollständig zerstört. Den Schaden schätzen die Ermittler auf mehrere hunderttausend Euro. Da das Restaurant momentan wegen des Corona-Teil-Lockdowns nicht geöffnet habe, sei niemand verletzt worden, heißt es. In dem Restaurant hatte es im Juli schon einmal gebrannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.11.2020 | 15:30 Uhr