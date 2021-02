Taucher bergen Leiche von Vermisstem aus Schwarzem See Stand: 22.02.2021 14:47 Uhr Er wollte einen Freund treffen und kam nicht mehr nach Hause. Seit Freitagabend wurde ein 17-Jähriger aus Garbsen bei Hannover vermisst. Nun haben Taucher seine Leiche im Schwarzen See gefunden.

Der See sei teilweise noch mit einer Eisschicht bedeckt, an einer Stelle habe es ein Loch gegeben, sagte eine Polizeisprecherin zu NDR 1 Niedersachsen. Deshalb hätten die Beamten dort am Montag den See abgesucht. Die Polizei geht von einem Unglück aus: Der Jugendliche sei vermutlich auf den See gegangen und durchs Eis gebrochen.

Suche nach 17-Jährigem über soziale Netzwerke

Nils H. hatte sich am Freitagabend nach einem Treffen mit einem Freund auf den Heimweg gemacht. Dort kam er aber nicht an. Die Mutter meldete den Jugendlichen daraufhin am Samstagabend als vermisst. Neben der Polizei suchten Freunde über soziale Netzwerke nach ihm.

