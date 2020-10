Tarifstreit: Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen weiter Stand: 01.10.2020 14:50 Uhr Die Gewerkschaft ver.di hat für heute erneut zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen. In Hannover bleiben alle städtischen Schwimmbäder dicht.

In der Landeshauptstadt haben zudem Gebäudereiniger die Arbeit niedergelegt. Ein Schwerpunkt der Aktion war diesmal Bremen: Dort demonstrierten rund 350 Gebäude- und Straßenreiniger vor dem Gebäude der Finanzverwaltung. Ver.di-Gewerkschaftssekretär John Hellmich kündigte eine Fortsetzung der Ausstände an. "Es werden weitere Warnstreiks folgen", sagte Hellmich.

Nächste Verhandlungsrunde am 22. Oktober

Der Tarifstreit schwelt bereits seit mehr als einer Woche. Ver.di verlangt für die Beschäftigten 4,8 Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Mitte September war die zweite Verhandlungsrunde ohne Ergebnis geblieben. Am 22. und 23. Oktober wird weiterverhandelt.

Ausstände im ÖPNV und in Krankenhäusern

Am Mittwoch hatte der Schwerpunkt des Streiks in Kliniken gelegen, darunter waren die Krankenhäuser des Klinikums Region Hannover sowie die Krankenhäuser in Lüneburg und Osnabrück. Allein in den Krankenhäusern des Klinikums Region Hannover beteiligten sich nach ver.di-Angaben rund 500 Mitarbeiter. Der Ausstand, der die meisten Menschen traf, erfolgte am Dienstag, als es zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr kam. Schwerpunkt waren Hannover, Braunschweig, Osnabrück, Goslar und Göttingen. Für die insgesamt 87.000 Beschäftigten im Nahverkehr fordert ver.di den Einstieg in einen bundesweiten Rahmentarifvertrag. Zwar gehört auch der öffentliche Nahverkehr zum öffentlichen Dienst - mit den aktuellen Tarifverhandlungen haben die Forderungen der Gewerkschaft aber nichts zu tun.

