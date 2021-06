Tanzen unter Beobachtung: Festival-Modellprojekt beginnt Stand: 18.06.2021 11:26 Uhr Wegen Corona wird auch dieser Festival-Sommer anders sein. Dennoch will die Branche starten und beginnt ein Modellprojekt - unter freiem Himmel und wissenschaftlich untersucht.

Am Freitagabend dürfen Besucherinnen und Besucher in Hannover bei der Reihe "Back to dance" zu wechselnden DJ-Sets feiern. Allerdings nicht einfach so, sondern bei diesem ersten von insgesamt vier Terminen noch mit Maske. Zusätzlich ist ein negativer Test, nicht älter als zwölf Stunden, notwendig. Außerdem werden das Gesundheitsamt der Region Hannover und Sozialwissenschaftler der Leibniz Universität Hannover dabei sein.

Wie lässt sich mit Schutzmaßnahmen feiern?

Ziel ist es, Erkenntnisse darüber zu erlangen, wie Open-Air-Tanzveranstaltungen während der Pandemie möglich sein können. Die Veranstalter wollen auch herausfinden, "wie sich die Wahrnehmung des Feier-Erlebnisses der Besucher und Besucherinnen verändert, wenn sie mit verschiedenen Schutzmaßnahmen konfrontiert werden oder aber auch Maßnahmen wie das Tragen einer medizinischen Maske entfallen", erklärte Sina-Mareike Schule vom Musikland Niedersachsen. Die Organisation gehört zur veranstaltenden Projektgruppe, die sich im Frühjahr gegründet hat. Ebenso dabei: das SNNTG Festival, das FuchsbauFestival, das MusikZentrum Hannover, Klubnetz und die MusicCommunity ZWAEM.

Fünf Tage nach der Feier noch ein Test

Von den Veranstaltern sind bis Anfang Juli drei weitere Termine geplant, an denen die Besucherinnen und Besucher unter sich ändernden Maßnahmen feiern können. Zunächst ohne Abstand und mit Maske, mit Alkohol. Dann ohne Maske und ohne Alkohol, später dann ohne Maske und mit Alkohol. An jedem Veranstaltungstag dürfen 350 Menschen kommen, aufgeteilt in zwei dreistündige Zeitfenster. "Um die infektiologische Auswirkungen zu überprüfen, müssen die Besucher und Besucherinnen fünf Tage nach der Veranstaltung einen weiteren Test machen", teilte die Projektgruppe mit.

Open Air bislang nur mit festem Sitzplatz

"Gerade die jungen Leute sind ausgehungert und sehnen sich nach einer Rückkehr der Feierkultur", sagte Johannes Teller, Sprecher der Organisatoren und Veranstalter des SNNTG-Festivals. Das Projekt wolle auch auf die Schieflage aufmerksam machen, dass Tanzen in Diskotheken und Clubs gemäß der aktuellen niedersächsischen Corona-Verordnung wieder erlaubt ist, dies allerdings nicht für Outdoor-Festivals gilt. Dabei ist nach wissenschaftlichen Erkenntnissen die Ansteckungsgefahr draußen deutlich geringer als drinnen. Wegen der niedrigen Inzidenzwerte gibt es in Niedersachsen zwar wieder Open-Air-Kulturveranstaltungen teils mit 1.000 Gästen, allerdings bisher nur mit festen Sitzplätzen. Tanzen ist demnach nur am Platz erlaubt. Die Festivalbetreiber hoffen auf eine Änderung dieser Regelung.

Hurricane holt Jubiläum 2022 nach

Wegen der Corona-Pandemie und der Planungsunsicherheit haben bereits einige Festivals für diesen Sommer abgesagt. Darunter auch das Deichbrand und das Hurricane - zwei Festivals, die jährlich Zehntausende Menschen anlocken. Das Hurricane hätte an diesem Wochenende seine 25. Auflage gefeiert. "Das ist unsäglich bitter", sagte Festivalleiter Jasper Barendregt. Auch das Wetter wäre perfekt gewesen. Die Menschen hungerten regelrecht nach Veranstaltungen, so Barendregt. Das Festival werde im kommenden Jahr vom 17. bis 19. Juni nachgeholt.

