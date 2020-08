Stand: 12.08.2020 15:09 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

TUI erhält weiteren Milliarden-Kredit vom Staat

Der durch die Corona-Pandemie stark in Mitleidenschaft gezogene Reisekonzern TUI erhält einen weiteren Milliarden-Kredit vom Staat. Mit 1,05 Milliarden Euro soll der Konzern mit Sitz in Hannover seine Geschäftseinbrüche überbrücken. Zuvor hatte TUI bereits ein Darlehen der Förderbank KfW über 1,8 Milliarden Euro zugesprochen bekommen.

Bund könnte sich mit bis zu neun Prozent beteiligen

Durch die weiteren staatlichen Hilfen sollen die TUI-Beschäftigten nach Angaben der Bundesregierung eine Perspektive erhalten. Eine Bedingung für das zusätzliche Stabilisierungspaket ist, dass TUI eine Wandelanleihe in Höhe von 150 Millionen Euro ausgibt, die der Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes (WSF) kauft. Bei einer Umwandlung in Aktien könnte sich der Bund dann mit bis zu neun Prozent an TUI beteiligen.

TUI-Chef: "Geschäftsmodell ist intakt"

TUI-Chef Fritz Joussen betonte, dass das Geschäftsmodell des Reisekonzerns intakt sei. Sommerurlaub finde wieder statt. Allerdings wisse derzeit niemand, wie sich die Pandemie in den kommenden Monaten in einzelnen Märkten auswirken werde. "Deshalb ist es richtig und wichtig, gemeinsam mit der Bundesregierung weitere Vorsorge zu treffen", so Joussen.

