Stand: 17.06.2021 08:53 Uhr Studie zu Corona-Antikörpern in Hannover: Wer ist immun?

Wie viele Menschen in Hannover haben bereits Antikörper gegen das Coronavirus im Blut? Das wollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung herausfinden. Die Stadt Hannover unterstützt die Studie, mit der nach Angaben eines Stadt-Sprechers ein wichtiger Beitrag zum Bekämpfen der Pandemie geleistet wird. Die Studie liefere ein genaueres Bild über schon erworbene Immunität und darüber, wie sich die Pandemie in der Stadt entwickelt. In Hannover können 3.000 Menschen teilnehmen, die bereits bei einer anderen Gesundheits-Studie mitmachen. Deutschlandweit testet das Helmholtz-Institut Menschen aus acht Landkreisen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.06.2021 | 09:30 Uhr