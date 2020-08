Stand: 11.08.2020 15:50 Uhr

Studie: Seriöse Medien in Corona-Krise gefragt

Während der Corona-Krise schätzen und nutzen Bürger vermehrt aktuelle und hochwertige Information. Das hat eine Studie der Universität Hildesheim gezeigt. Demnach schnitten insbesondere der öffentlich-rechtliche Rundfunk und Tageszeitungen bei der Befragung gut ab. Laut Studie gaben 84 Prozent an, mit der Informationsversorgung zufrieden zu sein. Ein Zusammenhang zeige sich zudem zwischen Zufriedenheit und Art der Mediennutzung, so eine Uni-Sprecherin: Personen mit geringer Zufriedenheit mit der Informationsversorgung zu Covid-19 nutzten signifikant weniger den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Tageszeitungen. Dies unterstreiche die wichtige Rolle seriöser Quellen zu Krisenzeiten, heißt es.

Videos 10:19 ZAPP Corona-Mythen: Wie Medien sie verbreiten ZAPP Seit Wochen prägen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen die Berichterstattung. Die Teilnehmer aus verschiedenen politischen Milieus radikalisieren sich auch durch Medienkonsum. Video (10:19 min)

"Fake News" - vor allem in sozialen Medien

Ungefähr 80 Prozent der Teilnehmenden gaben an, bereits mit "Fake News" zu Covid-19 konfrontiert worden zu sein, insbesondere in sozialen Medien. Die Ergebnisse zeigten aber auch, dass die hohe Informationsdichte rund um das Coronavirus vor allem in der Anfangsphase der Krise bei einigen Personen ein Gefühl der Hilflosigkeit und Überforderung auslöste. Dies führte nach Angaben der Forscher teilweise auch zu einer bewussten Einschränkung des Medienkonsums.

Mehr Interesse an Nachrichten

Die Wissenschaftler hatten zwischen April und Mai rund 300 Personen in deutschsprachigen Ländern online nach ihrem Medienverhalten befragt. Mehr als 75 Prozent der Befragten gaben der Universität zufolge an, seit Beginn der Krise mehr Nachrichten und Informationen zu konsumieren. "Im Kern stand die Hypothese, dass seriöse Informationen in Zeiten der Corona-Pandemie wieder ernst genommen werden", so der Informationswissenschaftler Thomas Mandl.

Weitere Informationen Corona: Niedersachsens Weg durch die Krise Es geht wieder nach oben mit den Corona-Zahlen. Werden die Niedersachsen sorgloser? Vor dem Schulstart stellt sich die Frage, wie dort möglichst sicher unterrichtet werden kann. mehr NDR Info Die Blendung: Wie Lügen die Debatte bestimmen NDR Info Donald Trump twittert tausendfach "alternative Fakten". Doch auch Helmut Kohls "blühende Landschaften" wurden nicht wahr. NDR Info blickt in einer Sommerserie auf die Lüge als politisches Mittel. mehr

Dieses Thema im Programm: Regional Hannover | 12.08.2020 | 06:30 Uhr