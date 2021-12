Studie: B6 ist eine der staureichsten Straßen bundesweit Stand: 07.12.2021 09:28 Uhr Die Bundesstraße 6 zwischen Hannovers Innenstadt und der Autobahn 2 war in diesem Jahr laut einer Studie eine der staureichsten Straßen in Deutschland.

Das geht aus einer Studie der Firma Inrix hervor, die auf Verkehrs-Analysen spezialisiert ist. Demnach verloren Pendler auf der B6 nach Norden durchschnittlich sechs Minuten am Tag - das sind 25 Stunden im Jahr. Die B6 liegt in der Analyse bundesweit an dritter Stelle nach Straßen in München und Kiel (B76).

Hildesheim unter den Top 40

Bei der Analyse wurden typische Pendlerstrecken weltweit betrachtet. Im Vergleich der ausgewerteten 48 deutschen Städte lag Hannover auf Platz 16. Bremen rangierte auf dem 13. Platz. In Niedersachsen wurde außerdem nur noch Hildesheim ausgewertet (Platz 36).

