Stand: 21.04.2021 14:20 Uhr Strengere Regeln: Hameln-Pyrmont ist Hochinzidenzgebiet

Im Landkreis Hameln-Pyrmont liegt die Sieben-Tage-Inzidenz seit Ende vergangener Woche über 100. Von Donnerstag an gelten dort deshalb strengere Regeln im Hinblick auf die Corona-Pandemie. Museen und Galerien müssen wieder schließen, Hotelgäste auf ihren Zimmern essen. Büchereien dürfen weiter geöffnet bleiben, auch der Tierpark in Bad Pyrmont bleibt offen. Geschäfte mit Waren außerhalb des täglichen Bedarfs dürfen nicht mehr von Kundinnen und Kunden betreten werden. Diese können aber einen Termin vereinbaren und die Ware vor dem Laden abholen. Der nach den Osterferien gerade wieder eingeführte Präsenzunterricht an den Schulen endet auch schon wieder. Eine Ausgangssperre gibt es nicht. Darauf habe man verzichtet, so Landrat Dirk Adomat (SPD), weil damit in der ländlichen Region nicht viel erreicht würde.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.04.2021 | 15:00 Uhr