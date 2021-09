Streit um Airbus-Restaurant: Freizeitpark lädt zum Gespräch Stand: 21.09.2021 16:18 Uhr Ein A310 soll im Serengeti-Park zum Restaurant werden. Grüne und betroffene Gemeinden kritisieren, dass für den Transport vielleicht Bäume gefällt werden. Am Donnerstag gibt es einen Runden Tisch.

Für das geplante Restaurant hatte der Freizeitpark der Bundeswehr einen stillgelegten Airbus abgekauft. Der muss von Langenhagen in der Region Hannover nach Hodenhagen im Heidekreis transportiert werden. Die Fraktion der Grünen in der Region Hannover befürchtet, dass durch den Transport der Maschine Bäume gefällt oder verstümmelt werden könnten. Die Sprecherin des Serengeti-Parks, Asta Knoth, sagte dem NDR Niedersachsen dazu, dass der Park keinem Transport zustimmen würde, der großen Schaden an der Natur verursachen würde. Nahe Essel im Heidekreis müssten eventuell zwei bis maximal sechs Jungbäume gefällt werden, mehr nicht, sagte sie.

Bürgermeister droht mit Strafanzeige

Die Route stehe darüber hinaus noch gar nicht fest. Über die Autobahn wird es wohl nicht gehen. Dem Flugzeug werden zwar die Flügel abgebaut, aber der Korpus bleibt ganz - und der passt nicht unter den Autobahnbrücken durch. Also muss es über die Landstraße gehen, vermutlich auch durch die Wedemark. Der Gemeindebürgermeister Helge Zychlinski (SPD) möchte daher, dass der Transport verboten wird. Zychlinski droht mit Strafanzeige, sollten Bäume der Gemeinde beschädigt werden. In einem Brief forderte er zudem Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) auf, das Projekt zu stoppen. Der Transport werde gewissenhaft geprüft, sagte eine Ministeriumssprecherin. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat bereits zugestimmt - allerdings ging es den Angaben zufolge dabei aber allein um technische Aspekte wie die Tragfähigkeit von Straßen und Brücken.

Runder Tisch mit Beteiligten soll Lösung bringen

Durch die Samtgemeinde Schwarmstedt würde der Airbus ebenfalls rollen. Deren Bürgermeister Björn Gehrs (SPD) hält sich zurück mit Drohungen. So ein Transport müsse aber so naturschonend wie möglich ablaufen, fordert auch er. Der Serengeti-Park hat nun Kommunen und Behörden zu einem Runden Tisch geladen. Am Donnerstag solle alles miteinander besprochen werden. Die Betreiber gingen bis jetzt jedenfalls davon aus, dass das neue Restaurant im Airbus im Juli 2022 eröffnet werden kann.

Airbus war zuletzt noch im Einsatz

Der Bundeswehr-Airbus A310 hatte zuletzt afghanische Ortskräfte und Angehörige nach Hannover gebracht. Die Maschine ist knapp 47 Meter lang. Der Rumpf hat einen Durchmesser von rund 5,6 Metern.

