Stand: 26.03.2025 13:17 Uhr Raub in Hannover: Polizei identifiziert mutmaßliche Täter

Mithilfe von Aufnahmen aus einer Überwachungskamera hat die Polizei in Hannover zwei mutmaßliche Räuber identifiziert. Nach Angaben einer Sprecherin sollen die beiden im Oktober einen Mann überfallen und ausgeraubt haben. Die veröffentlichten Bilder zeigen demnach, wie die mutmaßlichen Räuber ihr 30 Jahre altes Opfer vor der Tat in einer Straßenbahn beobachteten. Nach Angaben der Polizei fuhren die Männer mit der Stadtbahnlinie 1 in Richtung Langenhagen. Als das spätere Opfer an der Haltestelle Kabelkamp ausstieg, folgten sie ihm. In der Nähe eines Parkplatzes überfielen sie dann laut Polizei den 30-Jährigen und stahlen sein Mobiltelefon. Die Beamten ermitteln wegen Raubes.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover