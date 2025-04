Stand: 28.04.2025 11:42 Uhr Stadtbahn kollidiert in Hannover mit Auto: 34-Jähriger schwer verletzt

Bei einer Kollision einer Stadtbahn mit einem Auto in Hannover sind am Sonntag drei Menschen verletzt worden. Laut Polizei hatte der Pkw beim Abbiegen die Kreuzung zur Herrenhäuser Straße überquert. Dort sei es zum Zusammenstoß mit der von rechts kommenden Linie 5 gekommen, hieß es. Der Wagen sei mehrere Meter über den Gehweg geschleudert worden. Ein 34-jähriger Mitfahrer wurde schwer verletzt. Der 34 Jahre alte Fahrer des Autos und ein 28-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. In der Stadtbahn habe es keine Verletzten gegeben, so die Polizei. Wie eine Sprecherin dem NDR Niedersachsen am Montag mitteilte, regelt eine Ampel den Verkehr an der Kreuzung. Wie es zu dem Unfall kam und für wen welches Ampelsignal galt, werde nun ermittelt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 100.000 Euro.

