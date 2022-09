Streik bei Lufthansa: Auch in Hannover Flüge gestrichen Stand: 02.09.2022 20:28 Uhr Am Freitag haben die gut 5.000 Piloten und Pilotinnen der Lufthansa gestreikt. Das betraf auch Flüge am Flughafen Hannover in Langenhagen. Betroffene konnten ihr Ticket gegen einen Zugfahrschein tauschen.

Der erste Flug nach Frankfurt fiel bereits am frühen Morgen aus, ein weiterer für den Vormittag wurde gestrichen, ebenso wie am Abend ein Flug nach München. Drei der sieben erwarteten Maschinen aus Frankfurt und München landeten nicht am Airport Hannover. Am Flughafen Bremen fielen ebenfalls Lufthansa-Flüge nach München aus, drei von sieben Maschinen landeten nicht wie geplant in Bremen. Betroffen war auch der Hamburger Flughafen, hier fielen 42 Flüge aus.

Rund 130.000 Passagiere betroffen

Bundesweit hatte die Lufthansa nahezu ihr komplettes Programm für den Freitag gestrichen. An den Drehkreuzen München und Frankfurt fielen rund 800 Flüge mit etwa 130.000 betroffenen Passagieren aus, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Lufthansa bot auf ihrer Internet-Seite Infos zu den Flügen an. Passagiere konnten das Flugticket auch online kostenlos gegen ein Zugticket umtauschen oder den Flug stornieren.

Tarifverhandlungen stocken

Das Cockpit-Personal der Lufthansa legte den ganzen Tag über die Arbeit nieder - nach den Angaben der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit ging es um sämtliche Abflüge der Kerngesellschaft Lufthansa sowie der Frachtsparte Lufthansa Cargo aus Deutschland. Grund ist der aktuelle Tarifkonflikt bei dem Konzern. Die Lufthansa kritisierte den Streikaufruf und forderte eine Rückkehr an den Verhandlungstisch. Zuletzt waren am Mittwoch Gespräche über einen neuen Gehaltstarifvertrag für die Piloten ergebnislos geblieben.

Weitere Informationen Streik der Lufthansa-Piloten: Auch Hamburg betroffen Die Airline strich insgesamt rund 800 Flüge. Auch in Hamburg, Hannover und Bremen fielen Dutzende Verbindungen von und nach Frankfurt und München aus. mehr Lufthansa-Piloten streiken am Freitag Nach dem Bodenpersonal wollen die Piloten in den Ausstand treten. Betroffen: sämtliche Abflüge der Lufthansa und der Lufthansa Cargo aus Deutschland. Mehr bei tagesschau.de. extern

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.09.2022 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Luft- und Raumfahrt