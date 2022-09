Streik der Lufthansa-Piloten: Auch Hamburg betroffen Stand: 01.09.2022 11:50 Uhr Am Hamburger Flughafen kommt es am Freitag wieder zu Flugausfällen. Grund ist der angekündigte Streik der Lufthansa-Piloten und -Pilotinnen.

Betroffen sind nach Angaben der Lufthansa vor allem die Drehkreuze München und Frankfurt mit rund 800 Flügen und voraussichtlich 130.000 Passagieren und Passagierinnen. Auch in Hamburg fällt nach Angaben des Flughafens fast das komplette Lufthansa-Flugprogramm aus. Für Freitag standen in Fuhlsbüttel insgesamt 21 Abflüge nach Frankfurt und München und ebenso viele Ankünfte von den beiden Lufthansa-Drehkreuzen auf dem Plan.

Eurowings nicht betroffen

Flüge von und zu anderen Inlandszielen werden von der Lufthansa-Tochter Eurowings bedient - sind also nicht von dem Streikaufruf der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) betroffen. Insgesamt geplant sind am Freitag 156 Ankünfte und 158 Abflüge am Hamburg Airport.

Lufthansa passt Flugpläne an

Betroffene Fluggäste sollten sich für Informationen zu den Flügen und möglichen Umbuchungen direkt an die Lufthansa wenden, sagte eine Hamburger Airport-Sprecherin. Von der Lufthansa hieß es, dass man im Laufe des Donnerstags den Flugplan anpassen werde und alle Gäste mit Kontaktdaten in der Buchung über SMS oder Mail informiere.

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hatte am Mittwoch zu dem Streik aufgerufen. Offizieller Anlass des Arbeitskampfes sind die aus Sicht der Gewerkschaft gescheiterte Verhandlungen über einen neuen Gehaltstarifvertrag. Auch eine Sondierungsrunde hinter verschlossenen Türen und ein verbessertes Angebot des Unternehmens aus der vergangenen Woche hatten keinen Durchbruch gebracht. Zuletzt waren an diesem Mittwoch Gespräche ergebnislos geblieben.

Weitere Informationen Streik bei Lufthansa: Ausfälle am Flughafen Hannover möglich Die Lufthansa-Piloten streiken am Freitag. In Hannover könnten sieben Verbindungen nach Frankfurt und München ausfallen. mehr Lufthansa-Piloten streiken am Freitag Nach dem Bodenpersonal wollen die Piloten in den Ausstand treten. Betroffen: sämtliche Abflüge der Lufthansa und der Lufthansa Cargo aus Deutschland. Mehr bei tagesschau.de. extern

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.09.2022 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flugverkehr