Stand: 03.12.2024 18:04 Uhr Straßenzeitung "Asphalt" warnt vor falschen Verkäufern

Auf den Weihnachtsmärkten in Stadt und Region Hannover tauchen aktuell falsche Verkäufer des Straßenmagazins "Asphalt" auf. Nach Angaben von Geschäftsführerin Katharina Sterzer fallen die Trittbrettfahrer durch aggressives Betteln auf. Vereinzelt werde auch geklaut. "Die aktuellen Vorfälle sind alarmierend", so Sterzer. Die falschen Verkäufer schädigten den Ruf der echten "Asphalt"-Verkäufer, die sich seit mehr als 30 Jahren Respekt in der Gesellschaft verschafft hätten. Echte "Asphalt"-Verkäufer haben laut Sterzer feste Standplätze, tragen Westen oder Umhängetaschen mit Logo und können sich ausweisen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover