Stand: 11.09.2023 10:02 Uhr “Asphalt“-Gründer Walter Lampe ist tot

Der Gründer des Straßenmagazins "Asphalt“, Walter Lampe, ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 80 Jahren nach schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie. Das teilte der Stadtkirchenverband Hannover mit. Lampe leitete fast 20 Jahre lang das Diakonische Werk in der Landeshauptstadt. Er setzte sich besonders für wohnungslose Menschen ein. 1994 gründete er in Hannover das Straßenmagazin “Asphalt". Die Zeitung wird mittlerweile in rund 20 Städten in Niedersachsen von Menschen verkauft, die sich in finanziellen Schwierigkeiten befinden. Die Hälfte des Erlöses behalten die Verkäuferinnen und Verkäufer. Für sein Engagement wurde Walter Lampe mehrfach ausgezeichnet. Er erhielt unter anderem das Niedersächsische Verdienstkreuz am Bande, die Stadtplakette Hannover und das Bundesverdienstkreuz am Bande.

