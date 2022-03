Stand: 08.03.2022 18:05 Uhr Strafanzeige gegen Alt-Kanzler Gerhard Schröder

Gegen den ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) und weitere Personen ist Strafanzeige gestellt worden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Hannover dem NDR in Niedersachsen. Man habe die Anzeige an die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe weitergeleitet. Zuvor hatten die "Badischen Neuesten Nachrichten" berichtet, gegen Schröder und weitere Personen sei Strafanzeige wegen "Verbrechens gegen die Menschlichkeit" gestellt worden. Schröder steht seit Tagen in der Kritik, weil er trotz des Ukraine-Kriegs seine Posten bei russischen Energiekonzernen nicht aufgibt und sich zudem nicht von Russlands Staatschef Wladimir Putin distanziert.

