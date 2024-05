Stand: 05.05.2024 18:46 Uhr Von Auto angefahren: 64-jährige Pedelec-Fahrerin stirbt

In Varel (Landkreis Friesland) ist am Mittwochabend eine 64-jährige Pedelec-Fahrerin von einem Auto angefahren worden und gestorben. Nach Angaben der Polizei hatte der 20-jährige Fahrer des Autos die Frau überholen wollen. Als sie vor dem Überholmanöver abbiegen wollte, wurde sie demnach von dem Pkw erfasst. Passanten und eine zufällig vorbeikommende Streifenwagenbesatzung leisteten Erste Hilfe. Die 64-Jährige kam in ein Krankenhaus, wo sie ihren Verletzungen jedoch erlag. Das Auto und das Pedelec wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

