Stand: 06.02.2024 09:07 Uhr Stadt Hannover bedankt sich bei Hochwasserhelfern

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hat bei einem Empfang im Neuen Rathaus am Montagabend das Engagement der ehrenamtlicher Kräfte gewürdigt, die über den Jahreswechsel beim Kampf gegen das Hochwasserim Einsatz waren. "Sie sind in der Not zur Hilfe geeilt. Ohne sie hätten wir es nicht geschafft", sagte Onay am Montagabend. Der Oberbürgermeister hob den "selbstlosen Einsatz für das Gemeinwohl" hervor. Auch der niedersächsische Umweltminister Christian Meyer (Grüne) sowie Bundes- und Landtagsabgeordnete nahmen an der Veranstaltung teil. Neben anerkennenden Worten gab es für die Ehrenamtlichen auch Freikarten für das Fußballspiel Hannover 96 gegen Greuther Fürth.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.02.2024 | 06:30 Uhr