Sprinkleranlage setzt Hauptbahnhof Hannover unter Wasser Stand: 13.03.2023 10:42 Uhr Am Montagmorgen hat eine Sprinkleranlage Teile des Hauptbahnhofs Hannover unter Wasser gesetzt. Sie hatte ausgelöst, nachdem es in einem Geschäft gebrannt hatte.

Die Angestellten des betroffenen Tabakwarenladens hörten laut Polizei einen lauten Knall in einem Nebenraum ihres Geschäfts. Kurz danach entwickelte sich starker Rauch und Teile des Raums standen in Flammen. Die Flammen konnten nach Angaben einer Feuerwehr-Sprecherin schnell gelöscht werden. Allerdings hätten die Sprinkleranlagen in dem Geschäft einen größeren Schaden angerichtet. Die Ladenfläche sei momentan nicht nutzbar, so die Sprecherin.

Einige Zugänge zu den Gleisen vorübergehend gesperrt

Das Wasser floss auch in den Bereich vor dem Tabakgeschäft und von dort aus in das darunterliegende Geschoss. Die Deutsche Bahn setzte Kehrmaschinen ein, um das Wasser zu beseitigen. Der Bereich wurde eineinhalb Stunden lang weiträumig abgesperrt. Einige Zugänge zu den Gleisen war vorübergehend gesperrt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Zur Schadenshöhe und zur Brandursache ist laut Polizei noch nichts bekannt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.03.2023 | 09:30 Uhr