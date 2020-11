Stand: 11.11.2020 14:17 Uhr Sozialverband demonstriert vor Landtag gegen drohende Armut

Vertreterinnen und Vertreter des Sozialverbands Deutschland (SoVD) haben am Mittwoch vor dem Niedersächsischen Landtag demonstriert. Sie überreichten Sozialministerin Carola Reimann (SPD) eine Liste mit Forderungen zur Bekämpfung von Armutsgefährdung. Nach Ansicht des Verbands müssten der Niedriglohnsektor eingedämmt, der soziale Wohnungsbau ausgebaut und Pflegeleistungen konsequent anerkannt werden. Nur so könne verhindert werden, dass Menschen in Armut rutschen, sagte der SoVD-Landesvorsitzende Bernhard Sackarendt.

