Sommertour 2019: Bad Nenndorf muss baden gehen

Bevor heute Abend endlich zu "Rivers of Babylon" und "Ma Baker" getanzt werden darf, muss noch ein bisschen was geschafft werden in Bad Nenndorf. Die Stadtwette für die Stadt im Landkreis Schaumburg steht seit Montag fest: Zur NDR Sommertour müssen mindestens 250 Personen als historisch gewandete Bademeister oder Badegäste um Punkt 19.30 Uhr vor der Bühne stehen, wenn Hallo Niedersachsen und NDR 1 Niedersachsen live aus dem Kurpark senden. Der Hintergrund: Bereits um 1546 wurden die Schwefelquellen im heutigen Bad Nenndorf erstmals beurkundet. Im Jahr 1866 folgte dann die Ernennung zum Staatsbad.

Stadtwette: Bad Nenndorfer bauen Badkulisse Hallo Niedersachsen - 02.08.2019 19:30 Uhr Um die Wette gegen den NDR zu gewinnen, müssen die Bad Nenndorfer eine historische Badkulisse aufbauen. Sie haben noch einen Tag Zeit. Wie ist der Stand bei den Vorbereitungen?







Geschichte des Bades zu "Über den Wolken"

Die Bad Nenndorfer sollen anschließend zur Melodie von Reinhard Meys "Über den Wolken" eine selbst getextete Geschichte des Staatsbades singen. Außerdem muss eine historische Badkulisse gebaut werden - erst dann ist die Wette gewonnen. Gefragt sind Teamgeist, Fantasie und Kreativität. Bei den Verkleidungen gilt: Mindestens drei Teile machen erst ein echtes Kostüm. Nach der Wette folgt traditionell die große Party. Außer Boney M. sind auch die Stammgäste The Smashing Piccadillys mit von der Partie und spielen ihre Rock-'n'-Roll-Hits.

Das Bühnenprogramm 18-18.30 Uhr Kerstin Werner und Arne-Torben Voigts / DJ Hendrik Treuse

Kerstin Werner und Arne-Torben Voigts / DJ Hendrik Treuse 18.30-18.45 Uhr Schüssel-Schorse

Schüssel-Schorse 19.30-20 Uhr Wetteinlösung live bei Hallo Niedersachsen und NDR 1 Niedersachsen

Wetteinlösung live bei Hallo Niedersachsen und NDR 1 Niedersachsen 20.20-21 Uh r The Smashing Piccadillys

The Smashing Piccadillys 21.20-22.20 Uhr Boney M.

Boney M. 22.40-23.45 Uhr The Smashing Piccadillys

Fragen stellen bei NDR Niedersachsen Treff

Es geht bei der diesjährigen Sommertour aber nicht ausschließlich um Feiern und Musik. Am NDR Niedersachsen Treff können alle Interessierten zwischen 18 und 19.30 Uhr mit dem Fernsehchef des Landesfunkhauses Niedersachsen, Thorsten Hapke, über die Programme des NDR reden. Auch Moderatoren, Reporter und Redakteure beantworten dort Fragen der Besucher. Das Gelände ist ab 17 Uhr geöffnet, ab 18 Uhr beginnt das Bühnenprogramm. Der Eintritt ist frei. Die Sommertour ist ein gemeinsames Event von Hallo Niedersachsen, NDR 1 Niedersachsen und NDR.de/niedersachsen.

