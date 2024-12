Silvester: Hannover will erneut Böller in der Innenstadt verbieten Stand: 02.12.2024 10:35 Uhr Nach wiederholten Ausschreitungen an Silvester will die Landeshauptstadt Hannover auch dieses Jahr das Zünden und Mitführen von Böllern in der Innenstadt untersagen. Im Vergleich zu den Vorjahren sind Änderungen geplant.

Das alljährliche Böllerverbot in der Innenstadt von Hannover werde in diesem Jahr in etwas veränderter Form umgesetzt, kündigte die Stadt an. Details dazu sollen heute Mittag vorgestellt werden. In den vergangenen Jahren war es in der Silvesternacht in Niedersachsen wiederholt zu Angriffen auf Einsatzkräfte gekommen, darunter auch in Hannover. Nach massiven Ausschreitungen zum Jahreswechsel 2022/23 hatten Polizei und Feuerwehr eine "zunehmende Gewaltbereitschaft" kritisiert und harte Strafen gefordert.

Videos 6 Min Nach Böllerattacken an Silvester: Was sind die Konsequenzen? (06.01.2023) Auch in Peine gab es Übergriffe auf Einsatzkräfte. Wie lässt sich das verhindern? Konfliktforscher Andreas Zick im Gespräch. 6 Min

Hannover setzt seit 2018 auf ein Böllerverbot

Auch beim vergangenen Jahreswechsel war es zu Übergriffen gekommen. Damals wurden landesweit 25 Polizisten und zwei Feuerwehrleute verletzt. In Hannovers Innenstadt wurden damals vier Personen festgenommen, die unter anderem mit Schreckschusspistolen geschossen und die Polizei mit Feuerwerkskörpern beworfen haben sollen. Auch damals galt im Innenstadtbereich von Hannover ein Böllerverbot. Als Reaktion auf die vielen Angriffe auf Feiernde und Einsatzkräfte war das Verbot von Feuerwerkskörpern erstmals im Jahr 2018 für Hannovers Innenstadt erlassen worden. Seitdem wurde es jedes Jahr angewendet.

